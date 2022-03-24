Песков заявил, что не знает причин увольнения Чубайса

У Кремля нет информации о причинах ухода Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию. Об том сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, Кремлю ничего об этом не известно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его процитировало РИА «Новости».

Об увольнении Чубайса стало известно 23 февраля. Песков подчеркнул, что бывший спецпредставитель президента не получал зарплату в администрации президента и был «на общественных началах». По его словам, Чубайс покинул пост по собственному желанию.

Представитель Кремля в ответ на слухи о том, что бывший глава «Роснано» уехал из России, сказал, что это его личное дело.

Источники РБК говорили, что бывший чиновник находится в Турции вместе с супругой — режиссером Авдотьей Смирновой. Якобы сейчас они в Стамбуле.