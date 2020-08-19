Песков заявил, что не знает ничего о полете в Минск самолета ФСБ

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова нет информации о том, что самолет Федеральной службы безопасности России отправился в Минск. Ранее о борте ФСБ писали СМИ.

«Я про самолет ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. ЕГо процитировало РИА «Новости».

Также представитель Кремля заявил, что другие страны пытаются вмешаться во внутренние дела Белоруссии. Однако Россия считает это недопустимым. Песков добавил, что Москва не собирается оказывать помощь Минску в рамках Договоров о коллективной безопасности и Союзном государстве.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar писал, что лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523 приземлился в белорусской столице вечером 18 августа. По информации из открытых источников, самолет принадлежит ФСБ РФ.

Борт вылетел из аэропорта Внуково в 16:00, а в 17:17 он уже был в национальном аэропорту Минска.