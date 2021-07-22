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    22 июля 2021, 15:08

    Песков заявил, что не знает, кто будет представлять делегацию РФ на открытии Олимпиады

    Полина Гребенщикова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами заявил, что не знает, кто будет представлять российскую делегацию на открытии Олимпиады в Токио. Об этом написали «Известия».

    Песков заявил, что не знает, кто будет представлять делегацию РФ на открытии Олимпиады

    Песков отметил, что лично президента на церемонии не будет представлять никто.

    «Президента никто не будет представлять, от Российской Федерации, я честно говоря, точно не знаю, кто будет. Я бы рекомендовал все-таки обратиться в наш Олимпийский комитет. Этот год все-таки особенный, особый режим проведения Олимпиады, он его не смутил, но это та данность, в которой приходится работать», — сказал он.

    Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии с 2020 года, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.