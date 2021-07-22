Песков заявил, что не знает, кто будет представлять делегацию РФ на открытии Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами заявил, что не знает, кто будет представлять российскую делегацию на открытии Олимпиады в Токио. Об этом написали «Известия».

Песков отметил, что лично президента на церемонии не будет представлять никто.

«Президента никто не будет представлять, от Российской Федерации, я честно говоря, точно не знаю, кто будет. Я бы рекомендовал все-таки обратиться в наш Олимпийский комитет. Этот год все-таки особенный, особый режим проведения Олимпиады, он его не смутил, но это та данность, в которой приходится работать», — сказал он.

Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии с 2020 года, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.