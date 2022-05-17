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    17 мая 2022, 10:51

    Песков заявил, что на Украину работает армия пиар-компаний

    Представитель Кремля Песков: на Украину работает целая армия пиар-компаний

    Оксана Кириллова

    Инсценировка массовых убийств мирных жителей российскими военными в Буче — дело рук целой армии пиар-компаний, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» 17 мая.

    «Киев вряд ли мог сам столь «мастерски» сделать кровожадную инсценировку в Буче, на них работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки», — сообщил Песков.