Песков заявил, что на Украину работает армия пиар-компаний

Инсценировка массовых убийств мирных жителей российскими военными в Буче — дело рук целой армии пиар-компаний, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» 17 мая.

«Киев вряд ли мог сам столь «мастерски» сделать кровожадную инсценировку в Буче, на них работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки», — сообщил Песков.