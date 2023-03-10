Власть 10 марта 2023, 13:12 Песков заявил, что на Украине «есть ручейки трезвого мышления» Представитель Кремля Песков: на Украине есть ручейки трезвого мышления вопреки пропаганде РИА «Новости»

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Вопреки антироссийский пропаганде на Украине есть «ручейки трезвого мышления», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что эту тенденция «преждевременно» называть путем к решению конфликта.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию о том, что растет число украинцев, выступающих за мирные переговоры с Россией.

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«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», — согласился представитель Кремля.

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По его мнению, поиск таких подходов неизбежен из-за соседства двух стран.

О том, что все больше граждан Украины выступают за перемирие с Россией, ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он назвал тенденцию «очень опасной».