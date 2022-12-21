Власть 21 декабря 2022, 13:28 Песков заявил, что Кремль не ожидает ничего хорошего от поездки Зеленского в США Представитель Кремля Песков: Россия не ждет ничего позитивного от поездки Зеленского в США Пресс-служба Кремля

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Российские власти не ждут, что после поездки украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты могут произойти какие-то позитивные изменения в отношениях России и Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Нет», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, рассчитывают ли власти России на изменение риторики со стороны США и Украины в более позитивном ключе после визита украинского лидера в Вашингтон.

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Владимир Зеленский 21 декабря прилетит в США с рабочим визитом. Он переговорит с американским президентом Джо Байденом, выступит в конгрессе и проведет несколько двусторонних встреч.

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Белый дом подчеркнул, что визит президента Украины — это сигнал России и всему миру о продолжающейся поддержке Соединенными Штатами киевского режима.

Администрация Байдена добавила, что 21 декабря США объявят о новой финансовой помощи Украине.