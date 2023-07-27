Власть 27 июля 2023, 11:22 Песков заявил, что Кремль — не орган, куда подают апелляции Песков: в Кремле ознакомятся с обращением защиты Сачкова, но это не орган для апелляций Pxhere

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Кремль не является органом, куда подается апелляция. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение основателя компании в сфере кибербезопасности F.A.C.C.T. Ильи Сачкова обратиться к Владимиру Путину. Об этом написал ТАСС.

«Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — сказал Песков.

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Накануне защита Сачкова заявила, что намерена обратиться к главе российского государства из-за приговора, который вынесли бизнесмену. Сторона намерена пожать жалобу на решение Мосгорсуда.

Основателя Grouр-IB Сачкова (бизнес сменил название на F.A.C.C.T.), осудили на 14 лет по делу о госизмене. Мужчину арестовали в сентябре 2021 года, все это время он находился в СИЗО «Лефортово», а судебные заседания начались 6 июля 2023 года. Адвокат Сергей Афанасьев заявил, что защита будет обжаловать решение.

В пресс-службе F.A.C.C.T. отмечали, что сотрудники компании поддерживают основателя и ждут, когда он выйдет на свободу.

Как писал «Царьград», Сачков незадолго до обвинения опубликовал письмо, где заявил, что обвинительный приговор по своему делу он будет считать одной из «самых успешных операций американских спецслужб», нацеленных на разрушение ИТ-сектора.