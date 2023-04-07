Важное 07 апреля 2023, 13:06 Песков заявил, что Китай не изменит позицию под влиянием Запада Представитель Кремля Песков: Китай не меняет позицию под внешним влиянием Unsplash

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Китай не меняет позицию под внешним влиянием. Уверенностьь в этом выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам визит французского президента Эммануэля Макрона в КНР. Представитель Кремля назвал Китай державой с суверенной позицией.

«Это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», — привел ТАСС его ответ на вопрос о том, может ли КНР изменить свой взгляд на украинский конфликт после переговоров с Францией.

По словам Пескова, Кремль отслеживал информацию об этих переговорах, которые состоялись 6 апреля. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это был «очень важный контакт». При этом он напомнил, что Россию и Китай связывают «свои отношения, богатый комплекс отношений», и в первую очередь РФ концентрируется на этом.

Ранее зарубежные СМИ отметили, что китайский лидер Си Цзиньпин не продемонстрировал признаков изменения своей позиции после общения с Макроном.