Песков заявил, что каких-либо решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось

Власти пока не принимали никаких решений по поводу продления нерабочих дней в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать», — передал ТАСС его слова.

Песков уточнил, что пока каких-то других решений на этот счет не было.

Сегодня стало известно, что власти Томской области решили продлить режим выходных дней до 15 ноября. В результате школьники останутся на каникулах до середины ноября. Однако с 8 ноября посетить заведения общественного питания, ТЦ, фитнес-клубы, парикмахерские, кинотеатры можно будет по QR-коду.

Но первыми продлить режим нерабочих дней до 15 ноября решили власти Новгородской области. С 8 по 15 в регионе будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В кино, салон или музей тоже нельзя будет пройти. Но готовую еду можно будет заказывать навынос или с помощью доставки.