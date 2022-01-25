Песков заявил, что Кадыров может баллотироваться на следующих выборах президента

В Кремле напомнили, что право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах есть у любого гражданина России. Баллотироваться сможет и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом ответил на вопрос о возможном рассмотрении Кадырова на высокие федеральные должности. Его слова привело РИА «Новости».

«Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что такое право закреплено в Конституции за каждым россиянином, достигшим определенного возраста и не имеющим каких-либо законных ограничений на этот счет.

Официальный представитель Кремля прокомментировал и высказывания Рамзана Кадырова насчет ситуации вокруг Украины. Чеченский лидер заявил, что, будучи главой государства, направил бы в соседнюю страну войска и быстро навел бы там порядок.

Песков заметил, что основы внешней политики РФ, в состав которой входит Чечня, формирует президент.

«К нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.