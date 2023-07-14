Власть 14 июля 2023, 13:21 Песков заявил, что именно США толкают ВСУ сражаться до последнего украинца Пресс-секретарь Песков назвал США застрельщиками в деле поставок оружия на Украину Официальный сайт президента Украины

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Представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с высказыванием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США способны прекратить украинский конфликт, сообщили «Известия». По словам пресс-секретаря президента России, именно американские власти стали инициаторами поставок оружия для ВСУ.

Песков назвал Штаты застрельщиками в вопросе поставок новых видов вооружений и боеприпасов в зону конфликта.

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«Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы [сражаться] до последнего украинца», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное урегулирование кризиса зависит от США, и весь мир ждет от них шагов в этом направлении. По словам премьера, Украина уже лишилась суверенитета, а если Штаты захотят мира, то переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Орбан заявлял, что с финансовой точки зрения Украины уже нет, ведь страна получает средства от США и стран Евросоюза. За эти слова венгерского премьера похвалил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал его высказывание смелым.