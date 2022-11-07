Песков заявил, что ему нечего сказать о слухах про общение Салливана с Патрушевым и Ушаковым | 360°

Власть 07 ноября 2022, 14:38 Песков заявил, что ему нечего сказать о слухах про общение Салливана с Патрушевым и Ушаковым Представитель Кремля Песков отказался комментировать статью WSJ о контактах России и США РИА "Новости"

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не прокомментировал статью из американской газеты The Wall Street Journal о том, что между Россией и США были контакты по линии представителей безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый [дом]», — заявил представитель Кремля журналистам.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американских властей и стран Запада написала, что помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан якобы в последние месяцы конфиденциально общался с помощником российского президента РФ Юрием Ушаковым, а также секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Речь, по данным СМИ, шла о недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что он против размещения ядерного оружия в его стране в случае вхождения в НАТО.