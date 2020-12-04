Песков заявил, что Додон продолжает борьбу, несмотря на выигрыш Санду

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику Молдавии. Кремль признает проигрыш Игоря Додона на выборах.

Политическая борьба в Молдавии продолжается. Парламент страны одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Инициатором законопроектов была партия, поддерживающая Додона. После этого избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики в попытке «узурпировать власть». И сейчас организует протесты.

Песков заявил, что Кремль признает итоги выборов в Молдавии и не планирует вмешиваться во внутренние дела этой страны. Но Россия всегда будет приветствовать любые усилия, которые позволяют гражданам стран бывшего Советского Союза говорить на русском языке.

«Да, действующий президент Додон, пока он еще действующий президент, он действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Но вместе с тем все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, — это исключительно внутреннее дело Молдовы. Мы — как и в других странах СНГ — никоим образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти дела», — сообщил Песков.