Песков заявил, что до США необходимо терпеливо доносить позицию России | 360°

Власть 30 октября 2022, 15:03 Песков заявил, что до США необходимо терпеливо доносить позицию России Песков: до США необходимо терпеливо доносить позицию России РИА "Новости"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заметил, что Россия должна терпеливо доносить свою позицию до США. По его словам, Владимир Путин успешно сделал это во время выступления на «Валдае».

Официальный представитель Кремля повторил слова Путина о том, что власти Соединенных Штатов «настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит».

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«Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Песков добавил, что американские политики должны тщательно проанализировать речь президента, так как она содержит информацию о красных линиях страны и объясняет ситуацию на Украине. Путин, обратил внимание он, адресовал свое выступление не конкретно США, а всему миру.