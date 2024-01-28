Власть 28 января 2024, 11:04 Песков заявил, что дети для него важнее работы Пресс-секретарь Песков признался, что дети обижаются на него из-за работы Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дети для него важнее работы. В интервью журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля признался, что осознал это с годами.

«На самом деле, дети важнее, чем работа. Это с годами понимаешь», — сказал он.

Реклама

Воспитывать детей для Пескова — счастье. Он рассказал, что приходится преодолевать проблемы, связанные с рождением, воспитанием детей, с введением их в мир, учебу, работу.

«Потом они (дети — прим. ред.) растут, проблем становится еще больше — это прекрасно», — с улыбкой отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что дети обижаются из-за того, что ему приходится много работать. Они все понимают, привыкают, но внутренняя обида остается.

«По мере того как они взрослеют, эти обиды начинают изливать. Становится стыдно», — признался Песков.

Ранее Песков назвал причину вброса Западом «старой доброй страшилки» о России. В разговоре с Зарубиным пресс-секретарь объяснил, что власти ФРГ попытались громкими заявлениями о возможном конфликте с РФ отвлечь немцев от внутренних проблем.