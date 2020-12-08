Песков задумался о завещании из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков думал о завещании, когда заболел COVID-19. Коронавирус оставил у официального представителя Кремля странные ощущения.

Песков поделился своими мыслями о болезни в интервью Наиле Аскер-заде. Ее фильм, посвященный пандемии, выйдет на канале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

«Ощущения очень странные от болезни в целом», — признался пресс-секретарь Владимира Путина. Он даже подумывал о том, чтобы начать писать завещание.

Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом в мае. Они оба лечились в больнице.

Первые симптомы у официального представителя Кремля проявились во время самоизоляции: Песков ушел на карантин после того, как заболел один из коллег. Он провел пару дней дома, а потом сделал компьютерную томографию. Ее результат показал двустороннюю пневмонию.

Позже пресс-секретарь Путина отметил, что не верящие в COVID-19 россияне просто не хотят оглянуться вокруг. Инфекцию он назвал «реальной штукой».

В России выявили уже 2 515 009 случаев коронавируса. Поправились 1 981 526 человек, скончались 44 159.