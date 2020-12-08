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    08 декабря 2020, 13:07

    Песков задумался о завещании из-за COVID-19

    Александра Ломейко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков думал о завещании, когда заболел COVID-19. Коронавирус оставил у официального представителя Кремля странные ощущения.
    Песков задумался о завещании из-за COVID-19

    Песков поделился своими мыслями о болезни в интервью Наиле Аскер-заде. Ее фильм, посвященный пандемии, выйдет на канале «Россия 1», сообщило РИА «Новости».

    «Ощущения очень странные от болезни в целом», — признался пресс-секретарь Владимира Путина. Он даже подумывал о том, чтобы начать писать завещание.

    Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом в мае. Они оба лечились в больнице.

    Первые симптомы у официального представителя Кремля проявились во время самоизоляции: Песков ушел на карантин после того, как заболел один из коллег. Он провел пару дней дома, а потом сделал компьютерную томографию. Ее результат показал двустороннюю пневмонию.

    Позже пресс-секретарь Путина отметил, что не верящие в COVID-19 россияне просто не хотят оглянуться вокруг. Инфекцию он назвал «реальной штукой».

    В России выявили уже 2 515 009 случаев коронавируса. Поправились 1 981 526 человек, скончались 44 159.