Песков высказался по поводу заявления о «краже» формулы вакцины от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского издания The Sun, которое написало, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca. По его словам, это СМИ является глубоко ненаучным изданием. Об этом сообщил ТАСС.

«Газета „Сан“ — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — процитировал «Взгляд» слова представителя Кремля.

Заслуженный врач РФ Владимир Круглый также отреагировал на заявление о «краже». Он отметил, что институт имени Гамалеи более 60 лет разрабатывает собственные вакцины на основе аденовирусов и не нуждается в чужих секретах. Институту получать чужие разработки не имеет смысла.

Таблоид The Sun 10 октября опубликовал статью о том, что Россия якобы получила информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией, и эти данные потом якобы использовались для создания российской вакцины «Спутник V».