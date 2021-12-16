Песков высказался по поводу роста инфляционных ожиданий граждан

В Кремле прокомментировали рост инфляционных ожиданий россиян. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства делает все возможное для того, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на ежедневный брифинг.

Песков отметил, что в мировой экономике давление на инфляцию ощущается не меньше, чем в российской, а может даже и сильнее.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной постоянной работы, чем кабмин и занимается. Инфляция высокая, президент делает все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, это давление. Оно в мировой экономике так же ощущается не менее, а где-то еще более сильно. В этом плане это тема для обеспокоенности», — сказал представитель Кремля.

Инфляционные ожидания россиян в декабре увеличились до 14,8%. Об этом сообщили в Центробанке России. На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим — 0,46%.