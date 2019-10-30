Песков высказался об отношении Кремля к предложению сажать за пропаганду наркотиков в Сети

В Кремле пока не определились, как относятся к законопроекту об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Внесенный в ГД депутатами документ в Кремле назвали самостоятельной инициативой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что официальная позиция по проекту закона пока не сформирована. Его слова привел «Интерфакс».

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«Пока нет понимания, нет сформированной позиции. Это совершенно новая инициатива», — заметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что работа над внесенным парламентариями из «Справедливой России» законопроектом только начинается.

Его авторы предложили сажать на срок до семи лет тех, кто пропагандирует через интернет наркотики. Лидер фракции Сергей Миронов подчеркнул, что безвредных наркотиков не существует. Распространителей подобных мифов он приравнял к преступникам и предложил возложить на них соответствующую ответственность. Сейчас она только административная.