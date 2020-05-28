Песков высказался о запрете странам ЕС обращаться за помощью к России

«Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пандемия коронавируса показала наличие «дефицита гуманизма» в мире. По его словам, вместо объединения усилий и стремления к взаимопониманию некоторые страны «отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители». Таким образом, они начинают действовать по «закону джунглей». «Пресловутая солидарность» оказалась дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан, добавил Лавров.

По последним данным, в России выявлен 379 051 случай коронавируса. Среди них 4142 пациента умерли, 150 993 выздоровели.