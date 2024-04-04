Важное 04 апреля 2024, 12:29 Песков высказался о возможном разговоре Путина с Макроном Песков: Путин открыт для диалога, но разговора с Макроном в планах нет РИА «Новости»

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Пока нет никаких планов по разговору между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Путин остается открыт для диалога, у него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что российский лидер всегда готов помочь в решении мировых проблем. Но пока планов по проведению контактов на высшем уровне нет, сказал он, отвечая на вопрос о возможности общения Путина и Макрона.

Сейчас отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, отметил Песков. Альянс уже напрямую вовлечен в украинский конфликт.

Ранее Захарова заявила, что Россия обеспечит свою безопасность в противоборстве с НАТО. Страна готова к любому развитию событий.