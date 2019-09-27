Песков высказался о специальном мобильном телефоне Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отшутился на вопрос о размере мобильного телефона для разговоров вне рабочего кабинета Владимира Путина. СМИ сообщили, что он толще обычного гаджета.

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Дмитрий Песов сообщил РИА «Новости»: «Не очень и толстый».

Речь идет о тексте газеты «Московский комсомолец», в котором источник из Кремля сообщил, что, если к моменту начала разговора президент находится вне кабинета, он пользуется телефонной станцией.

«Мобильник не простой, он немного толще тех, что используем мы. Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и «прослушки». Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен — нулевая», — сообщил собеседник издания.