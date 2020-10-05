Песков выразил соболезнования родным покончившей с собой журналистки Славиной
Песков подчеркнул, что это не вопрос Кремля, передает РИА «Новости».
«Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание — губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем. Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с содержанием дела и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — сообщил он.
Ирина Славина покончила жизнь самоубийством возле здания полиции 2 октября, передает «Газета.ru». Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Незадолго до гибели журналистка оставила на своей странице в Facebook предсмертное послание.
Ранее в следственном комитете заявили, что гибель девушки не связана с проведенными у нее обысками. Выяснилось, что следователи проверяли журналистку в качестве свидетеля, а не обвиняемой или подозреваемой.