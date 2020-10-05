Песков выразил соболезнования родным покончившей с собой журналистки Славиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной. Он также отметил, что ее делом будут заниматься местные власти.

Песков подчеркнул, что это не вопрос Кремля, передает РИА «Новости».

«Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание — губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем. Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с содержанием дела и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — сообщил он.

Ирина Славина покончила жизнь самоубийством возле здания полиции 2 октября, передает «Газета.ru». Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Незадолго до гибели журналистка оставила на своей странице в Facebook предсмертное послание.

Ранее в следственном комитете заявили, что гибель девушки не связана с проведенными у нее обысками. Выяснилось, что следователи проверяли журналистку в качестве свидетеля, а не обвиняемой или подозреваемой.