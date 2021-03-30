Песков объяснил страх перед прививками от коронавируса

Пример президента должен придать динамики процессу вакцинации в России. Сейчас же россияне осторожничают из-за национальной особенности. Об этом заявил представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник.

Представитель президента также заявил о необходимости усилить пропаганду вакцинации. Для этого нужно больше рассказывать о вакцинах, но вместе с тем наращивать производство.

По мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это Дмитрий Песков.

Владимир Путин поставил прививку в среду, 23 марта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после вакцинации тот чувствовал себя хорошо, никаких побочных эффектов замечено не было.

В Кремле не уточнили, какую прививку выбрал Путин для вакцинации. Песков заявил, что об этом знают только президент и его врач.