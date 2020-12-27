Песков выработал иммунитет к нападкам в свой адрес

«Да вы знаете, наверное, да. Наверное, да, уже тоже достаточно спокойно к этому отношусь», — сказал он.

У Пескова уже выработалась защитная реакция, поэтому он принимает критику «достаточно спокойно».

«Иммунитет — так же, как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител», — заявил пресс-секретарь.

Он пожелал всем коллегам «высокого титра антител».

Песков также рассказал, как на нападки смотрит президент России Владимир Путин. По его словам, трудно себе представить, чтобы глава государства «реагировал на каждый чих как какой-то трепетный юнец». За 20 лет работы у Путина тоже «сформировался определенный иммунитет».

Песков напомнил слова президента, который говорил: «атаки атаками, главное — как человек работает».

«Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье — он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», — отметил Песков.

По его мнению, Путин «гораздо более устойчив, чем сила этих огрызаний кого-то там извне».

В конце октября президент сказал, что разные выпады в его сторону его «не колышут». Он к ним уже привык, причем еще начиная с 2000 года, когда активно боролся с бандами международных террористов на Кавказе. Будучи президентом, он обеспечивает интересы России и граждан. Все остальное старается не замечать, чтобы оно не мешало выполнять главную функцию.

Ранее Песков оценил борьбу с пандемией в России. Страна эффективно справились с новыми проблемами.