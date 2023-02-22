Власть 22 февраля 2023, 13:23 Песков воздержался от ответа на вопрос о якобы прошедших в России испытаниях ракет «Сармат» Представитель Кремля переадресовал Минобороны вопрос об испытаниях ракет «Сармат» в РФ РИА «Новости»

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Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действительно ли в стране прошли испытания ракет «Сармат». Представитель Кремля переадресовал вопрос оборонному ведомству, написал ТАСС.

«Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны», — заявил Песков на брифинге.

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О том, что в России якобы испытали эти ракеты, написали некоторые СМИ.

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Межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» запустили в серийное производство в стране в ноябре. Первый успешный пуск состоялся еще в апреле, сообщал генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. Он назвал эти ракеты надежным щитом России, основным фактором ядерного сдерживания и «гарантией сохранения мира». По мнению Дегтяря, «Сармат» может обеспечить безопасность России от внешних угроз на ближайшие полвека.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале работы по развертыванию РС-28 «Сармат».