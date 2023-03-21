Власть 21 марта 2023, 19:57 Песков воздержался от комментирования сообщений о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном РИА «Новости»

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Заявление президента РФ Владимира Путина о вынужденной реакции страны на поставки боеприпасов с обедненным ураном на нужды ВСУ не нуждаются в уточнениях. Об этом сказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Президент же сказал, вы же слышали. Это не требует никаких добавлений», — сказал он.

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О возможности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном 21 марта заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

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Путин заявил, что если такое оружие будет применено представителями коллективного Запада, России придется на это реагировать. Он сообщил об этом почти сразу после подписания документов о стратегическом партнерстве РФ и Китая.

Также глава России подчеркнул, что заявление Голди стало очередным доказательством непримиримости Запада. По словам Путина, эти страны решили воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.