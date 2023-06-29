Власть 29 июня 2023, 13:44 Песков вновь указал на отсутствие предпосылок для разрешения конфликта на Украине Песков: предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет РИА «Новости»

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Предпосылки для разрешение конфликта на Украине путем дипломатии пока отсутствуют, поэтому и продолжается спецоперация, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля указал на то, что главным для России остается достижение целей, сформулированных президентом Владимиром Путиным. Песков не сомневается в том, что их удастся достичь. Он добавил, что предпринимаются «определенные усилия» к тому, чтобы вывести процент достижения этих целей «в политико-дипломатическое русло».

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«Но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается», — подытожил Дмитрий Песков.

Ранее он не раз констатировал, что приближения мирных переговоров с Украиной пока ничто не предвещает. О том, что российская сторона готова к ним «на реалистичных условиях», но для серьезного обсуждения нет предпосылок, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, Запад просто не позволит Украине пойти на переговоры.