29 июня 2023, 13:44
Песков вновь указал на отсутствие предпосылок для разрешения конфликта на Украине
Песков: предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет
Предпосылки для разрешение конфликта на Украине путем дипломатии пока отсутствуют, поэтому и продолжается спецоперация, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
Представитель Кремля указал на то, что главным для России остается достижение целей, сформулированных президентом Владимиром Путиным. Песков не сомневается в том, что их удастся достичь. Он добавил, что предпринимаются «определенные усилия» к тому, чтобы вывести процент достижения этих целей «в политико-дипломатическое русло».
Реклама
«Но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается», — подытожил Дмитрий Песков.
Ранее он не раз констатировал, что приближения мирных переговоров с Украиной пока ничто не предвещает. О том, что российская сторона готова к ним «на реалистичных условиях», но для серьезного обсуждения нет предпосылок, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, Запад просто не позволит Украине пойти на переговоры.
Дмитрий Песков
Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама