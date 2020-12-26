Песков в трех словах ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

«Он сообщит сам», — сказал Песков.

Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» граждан старше 60 лет. Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата для пожилых. Препарат защищает пенсионеров от коронавируса с эффективностью выше 90%. Спрос на прививку точно будет среди активных пожилых людей, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже началась в России. Препараты развезли по всем регионам. Сейчас его получают врачи и учителя. Около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» поступит в медучреждения России до февраля.

Прививки делают и в Московской области. На сайте по профилактике коронавируса в Подмосковье выложили интерактивную карту с пунктами вакцинации.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует прививаться от коронавируса, поскольку летом бессимптомно переболел и считает, что во второй раз «эта зараза» обойдет его стороной.

Число зараженных коронавирусом в России превысило три миллиона человек, писало агентство Ura.ru.