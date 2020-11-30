Песков: в Кремле надеются на преемственность в диалоге с Молдавией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на «определенную преемственность» в сложившейся ситуации. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», — сказал официальный представитель Кремля.
В Москве рассчитывают, что никаких резких движений по теме миротворцев в Приднестровье не предпримут. В российско-молдавских отношениях, подчеркнул Песков, нужен сбалансированный подход. Если статус-кво региона изменится, это может привести к серьезной дестабилизации.
Тем не менее Майя Санду на пресс-конференции заявила, что вывод российских войск из Приднестровья и замену миротворцев РФ на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.