Песков увидел тревожный знак в желании Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным сигналом слова лидера Украины об изменении формата Минских соглашений. Он призвал обратить внимание на интервью Владимира Зеленского газете Financial Times.

«В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал», — процитировал RT Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

Владимир Путин во время американо-российского саммита заявил, что у России есть только одно обязательство по Украине: способствование соблюдению Минских соглашений. Во время встречи с Байденом российский президент договорился поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, если продолжение минских переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе не приносит результатов, Украина может от них отказаться и будет добиваться изменения формата переговорного процесса.