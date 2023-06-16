Власть 16 июня 2023, 19:34 Песков уверен, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе Пресс-секретарь Песков: выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе. Об этом он сказал, общаясь с прессой на полях форума.

«Услышат. Мне не кажется, а я уверен», — подчеркнул он.

Реклама

Выступая 16 июня на пленарной сессии ПМЭФ, Путин подвел экономические итоги года. По словам главы государства, нефтегазовая отрасль в России в этом году показала положительную динамику. За январь-май доходы выросли на 9,1%, что превысило прогнозы. Инфляция в стране приблизилась к историческому минимуму. Она составляет всего 2,9%. За прошлый год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян, доходы наименее обеспеченных граждан выросли на 30%.

Путин также заявил, что санкции не стали помехой для развития России. При этом пострадали в первую очередь именно те, кто их вводит.

Кроме этого, президент высказался о международной обстановке и оценил украинское контрнаступление.