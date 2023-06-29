Власть 29 июня 2023, 13:21 Песков уточнил, с кем в первую очередь работает Путин как главнокомандующий Песков: Путин как Верховный главнокомандующий работает с главами Генштаба и Минобороны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий работает прежде всего с руководителями Министерства обороны и Генерального штаба, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Сергею Суровикину.

«Здесь речь идет о том, что он Верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба», — подчеркнул Песков.

Вопросы по поводу структурных подразделений внутри министерства он посоветовал адресовать непосредственно Минобороны. Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопросы, что сейчас происходит с Суровикиным и правда ли, что его арестовали, и не прокомментировал отставку военного. Эти темы — прерогатива министерства, указал Дмитрий Песков.

Ранее появились слухи о том, что Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля в беседе с журналистами спрогнозировал, что вокруг заместителя командующего Объединенной группировкой войск (сил) Сергея Суровикина будет еще много пересудов.