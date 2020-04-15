Песков уточнил информацию о выступлении Путина перед совещанием с членами правительства

Обращения Владимира Путина к россиянам не планируется, президент выступит в начале совещания с членами правительства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства», — ответил Песков РИА «Новости" на вопрос, планируется ли обращение президента к жителям страны.

Ранее СМИ сообщили, что Путин 15 апреля выступит с обращением к россиянам. Как сообщил Песков, выступление лидера страны ожидается перед совещанием с членами правительства. При этом он не уточнил, о каком именно выступлении идет речь.

Во время совещания планируется поднять вопрос дополнительной поддержки бизнеса во время пандемии и самоизоляции. Правительство обсуждает различные варианты мер для помощи предпринимателям.

Сейчас по всей России не работают музеи, кафе, кинотеатры и другие учреждения. Такие ограничения нужны для борьбы с распространением коронавируса. Жителей настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости.

По последним данным, число зараженных коронавирусом достигло отметки в 24 490 человек. Вылечились от COVID-19 уже 1986 пациентов.