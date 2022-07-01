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    01 июля 2022, 12:44

    Песков уточнил формат послания Зеленского для Путина

    Песков заявил, что Зеленский не передавал Путину письменное послание

    Анна Усачева

    Президент РФ Владимир Путин не получал от главы Украины Владимира Зеленского послание в письменной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Песков уточнил формат послания Зеленского для Путина

    «Смотрите, я смогу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании», — сказал он.

    Остальные подробности Песков комментировать не стал.

    Зеленский передал Путину послание через президента Индонезии Джоко Видодо. Тот вручил посылку с секретным содержанием российскому лидеру во время визита в Москву 30 июня. Об этом сообщили «Известия».

    Журналисты издания отметили, что Видодо неспроста стал посредником между Россией и Украиной. В ноябре этого года в Индонезии пройдет саммит «Большой двадцатки». Путин и Зеленский уже получили приглашения на мероприятие и могут встретиться во время его проведения. Однако участие лидеров обеих стран в саммите «Большой двадцатки» пока остается под вопросом.