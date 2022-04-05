Песков усомнился в возможности объективного международного расследования ситуации в Буче

Сомнительно, что сейчас получится организовать беспристрастное международное расследование ситуации в украинской Буче. Об этом на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нужно продумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование. Нейтральное, неангажированное и беспристрастное», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее Великобритания отклонила заявку России на проведение срочного заседания Совета безопасности ООН для разбора ситуации с «преступными провокациями украинских военных» в Буче. РФ намерена подать заявку повторно, заявляла накануне официальный представитель МИД Мария Захарова.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предположил, что «странам НАТО не нужно расследование», поскольку они уже назначили виновных.

Член СПЧ Александр Брод назвал кадры с «массовыми убийствами» в Буче «пропагандисткой провокацией» с целью выставить Россию агрессором.