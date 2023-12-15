Власть 15 декабря 2023, 17:58 Песков усомнился в способности Трампа справиться с украинским кризисом за день Песков: конфликт на Украине невозможно закончить за день IMAGO/Niyi Fote/globallookpress

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Украинский кризис — слишком сложная проблема, чтобы справиться с ней молниеносно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обещания экс-лидера США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за один день. Слова представителя Кремля передал телеканал NBC по итогам интервью с ним.

«Он (Песков — прим. ред.) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит [конфликт] за один день, заявив, что „слишком сложно“ решить это так легко», — отмечается в сообщении канала.

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Трамп уже не раз обещал, что справится с украинским кризисом за сутки, если вновь займет президентское кресло в США. Лидер Украины Владимир Зеленский в ноябре даже направил ему приглашение в страну, пообещав меньше чем за полчаса объяснить, почему страна не может установить мир с Россией за один день. Трамп однако отказался от поездки, заявив, что ехать на Украину для него «было бы неуместно».