Песков усомнился в результативности переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил отсутствие динамики в переговорах России с Украиной. Непоследовательность украинской стороны заставляет сомневаться в результативности переговоров, заявил представитель Кремля журналистам 4 мая.

«На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот», — процитировал его «Интерфакс».

Песков напомнил, что власти РФ не раз говорили о том, что украинская сторона «каждый день меняет свою позицию».

К заявлениям Украины о выходе из переговоров в Кремле относятся негативно.

«Как можно относиться к непоследовательной позиции переговорщиков? <…> Это не вселяет уверенность в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться», — сообщил Дмитрий Песков.

Ранее в тот же МИД РФ призвал не ориентироваться на заявления киевского режима, пояснив, что Украина демонстрирует крайнюю переменчивость на переговорах. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое поведение «классическим» для украинской власти, написала «Газета.ru».