Песков усомнился, что Путин посмотрит «Слугу народа» с Зеленским

Российский президент Владимир Путин не смотрел и, вероятно, не будет смотреть сериал «Слуга народа» с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским покажут по ТНТ Подробнее

«Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — высказался по этому вопросу Песков. Его слова привел «Интерфакс».

Также представитель Кремля высказался о начале показа «Слуги народа» по телеканалу ТНТ. По его словам, ТНТ — частный канал, поэтому никакого разрешения у Кремля на трансляцию сериала ему не нужно.

«Тут главное — приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все», — заключил Песков.

Сериал «Слуга народа» рассказывает о жизни учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом Украины. Создатели сняли три сезона. Сериал выходил на украинском телеканале «1+1» с 2015 года. Главную роль исполнил Владимир Зеленский, который впоследствии стал президентом Украины. Российские зрители смогут увидеть «Слугу народа» на телеканале ТНТ. Премьера состоится 11 декабря.