Песков: условия Киева по «формуле Штайнмайера» противоречат договоренностям

Украина выдвинула условия для реализации «формулы Штайнмайера». В рамки ранее достигнутых договоренностей они не вписываются. Изменение Киевом своей позиции замедляет урегулирование украинского вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ранее по «формуле Штайнмайера» не заявлялось каких-либо дополнительных условий, и с ней все согласились. Его слова привел «Интерфакс».

«Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей», — заметил официальный представитель Кремля.

Выдвижение Украиной условий для реализации «формулы Штайнмайера» пресс-секретарь Владимира Путина назвал «новой позицией» для стран, которые уже согласились с формулой.

Тем не менее Москва намерена продолжить работу по украинскому вопросу, хотя и не может сказать, какие для этого потребуются сроки.

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«Насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции — мы пока не можем сказать. <…> Но в любом случае это не способствует быстрому продвижению», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что пока сложно оценить влияние новой позиции Киева на перспективы дальнейшего развития событий.

Договоренность по «формуле Штайнмайера» была достигнута в рамках «нормандской четверки». Согласно ей Донбасс должен получить особый статус.