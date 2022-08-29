Песков уличил НАТО в готовности противостоять России в Арктике

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании сил в Арктическом регионе — это попытка противостоять России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Он подчеркнул, что заявление главы Североатлантического альянса воспринимается исключительно негативно.

«Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что взаимодействие с другими странами, в том числе с Китаем, в области развития арктической зоны ни для кого не представляет угроз.

Заявление Столтенберга о готовности нарастить группировку сил в Арктическом регионе, добавил Песков, можно воспринимать как желание противостоять интересам России.

«Такие заявления мы воспринимаем как намерение по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надежным, необходимым образом», — добавил Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо увеличить присутствие своего контингента в Арктике на фоне наращивания сил России и Китая в регионе. По его словам, сейчас там размещается современное вооружение, а Китай намерен использовать природные ресурсы в Арктике для увеличения своего влияния.