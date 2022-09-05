Власть 05 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Песков уличил Борреля в обнулении статуса дипломата Пресс-секретарь Песков заявил, что Боррель обнулил себя как дипломата РИА "Новости"

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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнулил себя как дипломат. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал слова представителя ЕС. Тот назвал Россию «фашистским государством»

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«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат», — заявил он.

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Также Песков, отметил, что после этих слов никакие высказывания этого европейского политика о России и об отношениях Запада с ней не будут считаться релевантными.

Ранее Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз. Он сообщил об этом во время выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге. Эти его слова процитировал RT.

«То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.

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