Важное 14 марта 2024, 12:23 Песков уличил Белый дом в искажении заявлений Путина о ядерном оружии Песков: Путин не угрожал применить ядерное оружие, США сознательно исказили речь «ВКонтакте»

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Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву не объявлял о возможном применении ядерного оружия, а лишь отвечал на вопросы собеседника. США исказили его слова и вырвали их из контекста, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировали «Известия».

Журналисты попросили Пескова прокомментировать реакцию пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на интервью. Она обвинила Россию в безрассудной и безответственной ядерной риторике. Пресс-секретарь президента обратил внимание, что на Западе опустили слова Владимира Путина об отсутствии мыслей применять тактическое ядерное оружие.

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«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом ничего нового нет. Это то, что мы концентрированно наблюдали давно и особенно в последние два года», — сказал он.

Песков заявил, что глава государства не делал на интервью каких-либо заявлений и угроз. По словам пресс-секретаря, Путин лишь отвечал на вопросы.

Интервью вышло 13 марта. Президент заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.