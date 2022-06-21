Песков: Украина не пытается возобновить переговоры с Россией

Власти Украины не делали попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о шагах властей Украины по возобновлению переговоров после визита европейских лидеров.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев прошел на прошлой неделе. Политики встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. После немецкие СМИ сообщили, что представители Евросоюза пытались договориться с украинским лидером возобновить переговоры с Россией.