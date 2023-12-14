Власть 14 декабря 2023, 11:27 Песков уклончиво ответил о месте открытия предвыборного штаба Путина Кремль прокомментировал сообщения о расположении предвыборного штаба Путина Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Появилась информация, что избирательный штаб президента Владимира Путина планируют разместить в Гостином Дворе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии «Известиям» не подтвердил и не опроверг данные, что предвыборный штаб откроют там.

«Все будем сообщать своевременно», — заявил официальный представитель Кремля.

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О том, что штаб могут разместит в Гостином Дворе в конце декабря, сообщали источники РБК. Пока официальной информации на этот счет не поступало. Перед открытием еще предстоит зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата.

Ранее Центризбирком России получил уведомление по выдвижению нынешнего главы государства Владимира Путина на выборы. «Народный фронт» уже создал группу по поддержке Путина.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Их проведут даже в новых регионах страны, несмотря на военное положение. В распоряжение ЦИК России поступило 33,2 миллиарда рублей на процедуру.