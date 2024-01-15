Власть 15 января 2024, 14:05 Песков указал на стремление России решать вопросы путем дипломатии Песков: для России предпочтительно решать вопросы мирным путем РИА «Новости»

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Россия выступает за решение украинского вопроса мирным путем, хотя власти соседней страны сами отказались от каких-либо переговоров, что привело к абсурду. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу в Давосе, где обсуждали предложенную Владимиром Зеленским «формулу мира».

«Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими», — сказал официальный представитель Кремля.

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При этом он подчеркнул, что ни Украина, ни Запад не хотят учитывать соображения безопасности России. На фоне этого ВС РФ продолжают спецоперацию, в результате которой страна достигнет своих целей.

Встреча в Давосе с участием представителей 83 государств состоялась 14 января. Украине не удалось склонить на свою сторону страны, которые до этого сдержанно высказывались о конфликте. Кроме того, на переговорах не приняли ни одного решения.