Важное 06 апреля 2023, 12:21 Песков указал на расширение НАТО к границам России Представитель Кремля Песков: НАТО расширяется к границам России

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Североатлантический альянс расширяется в сторону границы России, а не Россия приближается к границам НАТО своей военной инфраструктурой. На это указал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости «внимательно следить» за шагами РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что страна принимает меры для того, чтобы «снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте» каждый раз, когда Альянс приближается к ее границам.

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«Ведь НАТО расширяется в сторону границ России — не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам НАТО. Идет движение в обратную сторону», — процитировал Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что это движение доставляет России «хлопоты и переживания за ее безопасность».

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля. В Кремле отметили, что это создает угрозу для России и не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. РФ будет вынуждена принять контрмеры.