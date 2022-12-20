Власть 20 декабря 2022, 02:13 Песков указал на право России не доверять европейским политикам Песков: после слов Меркель о Минских соглашениях Россия может не доверять подписям ЕС РИА «Новости»

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У России есть все основания, чтобы не доверять заверениям европейских политиков после высказываний бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — объяснил он.

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Ангела Меркель поделилась скандальным заявлением в интервью Zeit Online 7 декабря. С ее слов, в 2014 году конфликт заморозили и не стали решать проблему, но на тот момент просто не было альтернатив. По мнению немецкого политика, Украина воспользовалась предоставленным ей временем, чтобы «стать сильнее».

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После этого президент России Владимир Путин рассказал, что его разочаровали экс-канцлера разочаровывающими, отметив, что не ожидал услышать от нее такие слова.

Президент Сербии Александр Вучич ранее навал высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях историческим. По его словам, оно поменяло отношение к происходящему с 2014 года на Украине.