Важное 06 апреля 2023, 12:35 Песков указал на попытки Запада переманить Сербию на свою сторону Представитель Кремля Песков: Запад постоянно давит на Сербию, переманивая на свою сторону Unsplash

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Сербия находится под беспрецедентным давлением — ее пытаются привлечь на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, и эти попытки предпринимаются постоянно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что Сербия решила в июне провести на своей территории совместные тактические учения с рядом стран НАТО. В стране запрещено проводить международные военные учения, но для этих решили сделать исключение. Песков сообщил представителям прессы, что Россия будет «очень внимательно наблюдать» за этими учениями.

В марте министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство ввести санкций против России, чтобы не платить высокую цену за отказ поддержать Запад в этой сфере. По мнению министра, так Сербия защитит свои национальные интересы.