Власть 17 июня 2023, 21:23 Песков указал на отсутствие шансов у зерновой сделки Пресс-секретарь Песков: у зерновой сделки нет шансов РИА «Новости»

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Часть зерновой сделки, касающуюся России, так и не выполнили, поэтому де-факто нет оснований для ее продления. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям».

«Можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений», — объяснил он.

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При этом Песков напомнил, что российская сторона неоднократно принимала решение о продлении зерновой сделки, проявляя тем самым добрую волю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об обмане со стороны Запада, который обманывает мировую общественность, что продовольствие в рамках зерновой сделки не попадает в нуждающиеся страны Африки.

Глава государства заявил, что по состоянию на 15 июня из украинских портов при содействии России и Турции вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, из которых в африканские страны направили только 976 тысяч тонн.